طرابلس 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن الأشهر المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات في ليبيا، مبيناً أن الإرادة الشعبية الليبية هي من تختار الشرعية في البلاد.جاء ذلك خلال لقاء متلفز، حيث شدد سلامة على وجود شروط أمنية واقتصادية وقانونية يجب تنفيذها قبل إجراء الانتخابات.وبين أن الشرط الأمني تم البدء بتنفيذه في العاصمة طرابلس، إلى جانب وجود وضع اقتصادي واجتماعي جيد، مؤكداً أن بدء تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، أشاع جواً جيداً من جميع النواحي.ودعا المبعوث الأممي البرلمان، إلى إصدار قانون الانتخابات قبل إجراء الملتقى الوطني، لافتاً إلى أن الملتقى سيكون قوة ضغط على مجلس النواب إذا لم يتم إصدار هذا القانون.// انتهى //16:38ت م0191