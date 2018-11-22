بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بتدشين ووضع حجر الأساس لمنظومة مشاريع وعد الشمال.

ثم تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية تشرف بتقديمها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح نيابة عن شركاء الإنجاز في مشروعات وعد الشمال.

بعدها تفضل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بتسليم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وشاح الملك عبدالعزيز نظير إسهاماته وجهوده المميزة التي بذلها ليضع هذا الحلم - مشروعات وعد الشمال - على طريق الإنجاز، فضلا عن إنجازاته المتعددة والمتميزة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

عقب ذلك تشرف شركاء الإنجاز بالسلام على الملك المفدى - رعاه الله -.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مأدبة الغداء المعدة بهذه المناسبة.

// يتبع //

16:39ت م

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