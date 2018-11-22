عام / بلدية ظهران الجنوب توقف تعديات على أراضٍ حكومية
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
ظهران الجنوب 14ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
أوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم تعديات على مساحة تقدر بأكثر من 42 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة المبرح والطلحة شمال المدينة .
وأوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أن البلدية قامت بإزالة الإحداثيات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية ومباني من الحجر والبلك ، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات .
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