ظهران الجنوب 14ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم تعديات على مساحة تقدر بأكثر من 42 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة المبرح والطلحة شمال المدينة .وأوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أن البلدية قامت بإزالة الإحداثيات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية ومباني من الحجر والبلك ، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات .// انتهى //16:40ت م0195