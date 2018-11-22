الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق الفتح فوزه الثالث هذا الموسم على حساب ضيفه أحد بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل أهداف الفتح عبد القادر الوسلاتي في الدقيقة 24 وبيدرو في الدقيقة 26 ، وبانجورا في الدقيقة 64 ، وإبراهيم الشنيحي في الدقيقة 79 ، ليرتفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة في المركز السابع ، وتجمد رصيد أحد عند 6 نقاط ماقبل المركز الأخير .// انتهى //16:55ت م0196