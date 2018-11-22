رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الفتح يفوز برباعية على أحد
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
حقق فريق الفتح فوزه الثالث هذا الموسم على حساب ضيفه أحد بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل أهداف الفتح عبد القادر الوسلاتي في الدقيقة 24 وبيدرو في الدقيقة 26 ، وبانجورا في الدقيقة 64 ، وإبراهيم الشنيحي في الدقيقة 79 ، ليرتفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة في المركز السابع ، وتجمد رصيد أحد عند 6 نقاط ماقبل المركز الأخير .
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