الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسعقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دورة تدريبية متقدمة لعدد من منسوبيها في مختلف مناطق المملكة، بعنوان "مضادات الجراثيم والممانعة الجرثومية لها" وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية والتي تحييه عدد من المنظمات الدولية المعنية بصحة الإنسان والحيوان والعديد من الدول حول العالم.وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج أن هذه الدورة تأتي ضمن العديد من الانشطة والفعاليات التي قامت بها الوزارة في مناطق المملكة المختلفة للتوعية بالاستخدام الأمثل لمضادات الجراثيم، ودور ذلك في خفض ممانعة الجراثيم لتلك المضادات والتي تتسبب في وفاة أكثر من 700الف شخص سنويًا، مشيراً أنه المتوقع أن تصل إلى 10ملايين شخص بحلول عام 2050م حسب تقديرات المنظمات العالمية مالم تقم الدول بإجراءات فعلية في استخدام تلك المضادات بصورة رشيدة في المجالين البشري والبيطري.يذكر أن المملكة حازت على تقييم متقدم في مجال أنشطة خفض الممانعة الجرثومية للمضادات، والتي قامت منظمة الصحة العالمية بإجرائه خلال العام الماضي ضمن التقييم المشترك لتطبيق أجندة الأمن الصحي العالمي، الذي كان ثمرة للتعاون بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصحة الإنسان والحيوان في المملكة.// انتهى //16:56ت م0197