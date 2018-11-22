أبها 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، بزيارة المعرض المعماري المقام بمقر أمانة المنطقة.وفور وصول سموه تجول في المعرض الذي احتوى على ١٦ مشروعاً لتجارب معماريين إيطاليين في مجالات متعددة من المباني السكنية العامة ومباني بلدية وسياحة ومدرسية وهي تجارب مقامة في مدن إيطالية.واستمع سمو أمير منطقة عسير خلال الزيارة لشرح مفصل من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن المشروعات ،كما التقى سموه عدد من المعماريين الإيطاليين ممن يحملون مؤهلات علمية في مجال العمارة ولهم كذلك مكاتب هندسية خاصة تم استضافتهم في المعرض.وفي نهاية الزيارة قدّم سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره للقائمين على المعرض, متمنياً أن يحقق الأهداف المرجوة.من جهته أوضح أمين منطقة عسير أن الهدف من إقامة المعرض يأتي لإثراء الوسط المعماري في المنطقة، وكلغة حوار بين المهندسين المعماريين الإيطاليين والسعوديين والمهتمين بهذا المجال، الذي يعبّر عن التقاء مبادرات المجتمع المدني والإمكانيات التي تتيحها الهندسة المعمارية.// انتهى //16:58ت م0199