الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المنتزهات الوطنية التي تشرف عليها الوزارة في منطقة الرياض، شهدت إقبالًا ملحوظًا من المتنزهين وعائلاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج أن مجموع زوار المنتزهات الوطنية خلال الإجازة الأسبوعية الفائتة بلغ 4542 متنزِّهاً.وأشار إلى أن عدد المتنزهين في منتزه حريملاء بلغ 1500 متنزِّهاً، كما بلغ في منتزه وثيلان 1057، ومنتزه جبله 800 متنزِّه. وأما منتزه الغاط فكان عدد زواره 500، كما وصل العدد إلى 435 في منتزه ثادق، و250 في منتزه الزلفي.وبين الفراج أن المنتزهات الوطنية تفتح أبوابها للزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي فترة الإجازات الرسمية. كما أنها تتوفر على الخدمات والبنية التحتية التي يستفيد منها الزوار، وتضم مقراً للإدارة عند المدخل مع وجود موظف لتلقي استفسارات المتنزهين ومساعدتهم.وأهاب بالزوار الحفاظ على الغطاء النباتي للمنتزهات، وعدم العبث بأشجارها ونباتاتها، إضافة إلى المحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك، داعياً في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر الهاتف 8002472220.// انتهى //17:00ت م0200