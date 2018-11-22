الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه اليوم, وفد من كلية القيادة والأركان بالحرس الوطني بقيادة العميد ركن الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق عميد البحث العلمي، والعقيد الدكتور سعد بن علي السبيعي مدير إدارة البحث العلمي، والعقيد ركن ماجد بن مهل المطيري مدير شعبة التطوير والجودة، والعقيد ركن علي بن عبدالله العمري مدير شعبة البحوث والدراسات، والمقدم ركن خالد بن بركات الجوير مدير شعبة تطوير البحث الأكاديمي، والمقدم ركن الحبابي بن مبارك القحطاني مدير شعبة الترجمة والنشر، بحضور عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل، ووكلاء العمادة، وعدد من مسؤولي الجامعة.ورحب معالي مدير الجامعة, بالعميد ركن الدكتور بن ربيق والوفد المرافق له، في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، مبينا أن الجامعة, تفتخر وتعتز بأن الذي أرسى دعائمها وركز نواتها الأولى هو مؤسس هذا الكيان المبارك المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – إلى يومنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – وفقه الله - الذي يعد الداعم الأول والأساسي لها منذ 55 عاماً بداية من تقلده مهام إمارة منطقة الرياض إلى اليوم وهي في عينيه وفي قلبة .وقدم معاليه نبذة مختصرة عن الجامعة ودورها في نشر العلوم الإسلامية والعربية من خلال كلياتها الشرعية والعربية والاجتماعية والعلمية ومعاهدها العلمية في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعاون والمساهمة بشكل فعال في العمل على تبادل الأفكار وإثراء المعرفة وتنمية العلاقة بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكلية القيادة والأركان بالحرس الوطني، ومنوهاً بما تحظى به الجامعة ومعاهدها من متابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.كما أشاد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجهود المبذولة من قبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف وزير الحرس الوطني ولجميع منسوبي الحرس الوطني كافه.وقدم العميد ركن الدكتور بن ربيق من جهته, الشكر لمعالي الدكتور أبا الخيل على حسن الاستقبال، مشيدا بجهود المملكة بصفة عامة وجهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بصفة خاصة من خلال ما استمعوا له من معالي مدير الجامعة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والخطوات التي اتخذتها الجامعة في هذا الاتجاه، وبما حققته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في عمادة البحث العلمي من الإنجازات والمبادرات، واتفق الطرفان على أهمية التعاون المشترك بين الجامعة وكلية القيادة والأركان بالحرس الوطني.من جانبه أكد عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور عبدالرحمن المقبل, ما تلقاه العمادة من دعم وتشجيع من معالي مدير الجامعة، مفيدا أن الرؤية الثاقبة لمعاليه كانت وراء النجاحات التي حققتها العمادة، وكانت لرؤيته التطويرية ولدعمه مرتكز أساسي لما تحققه عمادة البحث العلمي، والعمادة قد حققت إنجازات متعددة وفقا لرؤيتها المتمثلة في النشر العلمي ، مشيراً إلى فرص التعاون والخدمات المتبادلة بين جامعة الإمام وكلية القيادة والأركان بالحرس الوطني ، وتبادل الخبرات وتسهيل استفادة من خبرات جامعة الإمام .وفي ختام الاستقبال قدم معالي مدير الجامعة الهدايا التذكارية للضيوف الكرام .// انتهى //17:01ت م0202