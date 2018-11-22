الجبيل 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة تقنية المعلومات مؤتمر أنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر المقبل بمركز الملك عبدالله الحضاري, بحضور 33 متحدثاً من مختلف دول العالم من أمريكا وسويسرا والمانيا والتشيك والمملكة المتحدة.ويهدف أنترنت الأشياء الصناعي, إلى استكشاف جميع جوانب وإمكانيات وفوائد أنترنت الاشياء (IIoT) ، وتمكين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الموجة القادمة من أنترنت الاشياء والتحول الرقمي ، ومواجهة تحديات وتهديدات أنترنت الاشياء (IIoT) ، والاستفادة من الفرص التي تقدمها أحدث تقنيات وتطبيقات أنترنت الاشياء، بالإضافة إلى ضمان إدارة التجهيزات التقنية بكفاءة وقابلية التطوير لتلبية الاحتياجات.ويناقش المؤتمر عدد من المحاور تتلخص في تأثير القوانين والتشريعات على الثورة الصناعية الرابعة ، وتهديدات الأمن السيبراني من أنترنت الاشياء الصناعي والحلول ، و الفرص والتحديات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، والدروس المستفادة من التجارب الناجحة، بالإضافة إلى مأمول وواقع الثورة الصناعية الرابعة.ودعت اللجنة المنظمة لمؤتمر أنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) الراغبين في التسجيل في المؤتمر الدخول على هذا الرابط WWW.JUBAILIIOT.COM .// انتهى //17:01ت م0203