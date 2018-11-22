السيح 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج الأثنين القادم، دورة تدريبية بعنوان " المهارة في تطبيق دراسة الحالة"، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.وتتناول الدورة، التي تستمر يومين، عدة محاور تعنى بدراسة الحالات الاجتماعية والنفسية المتعلقة بذوي الإعاقة.وتأتي الدورة ضمن سلسة البرامج التوعوية والدورات التدريبية والمناشط الاجتماعية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //17:02ت م0204