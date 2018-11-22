حائل 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسحقق طلاب وطالبات تعليم منطقة حائل من جميع المراحل التعليمية على مستوى المملكة, عددًا من الإنجازات المتقدمة وعلى المستوى الوزاري في عدة مجالات للعام 1439 – 1440.وحقق الطالب عبدالله عبدالعزيز المسلماني من مدرسة ابتدائية منار العلم بحائل المركز الثاني في "الزخرفة الإسلامية" على مستوى المناطق في المرحلة الابتدائية المقامة في منطقة تبوك.كما حصلت الطالبة جوري مساعد الزعيزع من متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بحائل على المركز الأول على المستوى الفضي في برنامج (المهارات الأدبية) وعلى مستوى الوزارة بالمدينة المنورة بمجال الإلقاء والتلخيص, إلى جانب فوز تعليم حائل على مستوى المملكة في مشروع ثقافة الحوار ومهارات الاتصال ببحث دور الانتماء الوطني في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين "رؤية وطنية ومؤشرات واقعية" ‏للطالبة نجد العصفور من المدرسة الثانوية العاشرة بحائل.كما تأهل الطالب عبدالله المعزي من تعليم حائل في المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة في دورته الـ12 بعنوان "الطاقة المتجددة وأثرها في التنمية المستدامة ودورها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠" بمشاركة أكثر من ٢٥٠٠ طالب الذي يشرف عليه النشاط بوكالة الأداء التعليمي في وزارة التعليم.وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني الطلاب والطالبات على إنجازاتهم, مؤكدًا أنها تحسب للمنطقة, كما هنأ المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات المتابعين لهم وكذلك أولياء أمورهم, عادًّا هذا الإنجاز استمرارًا لإنجازات تعليم حائل على مستوى الطلاب والجانب الإداري.// انتهى //17:03ت م0205