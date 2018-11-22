الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسعقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) مساء أمس, اجتماعه الأول للدورة الثالثة, الذي أقر خلاله إعداد استراتيجية جديدة، والتعاقد مع أحد بيوت الاستشارة المتخصصة، لتحديد التوجهات الاستراتيجية الجديدة للجمعية ونطاق عملها بما يتواكب مع التطورات الحالية في منظومة التراث محليا وعالميا، وإنجازها خلال فترة قصيرة .وتناول الاجتماع عددا من البنود المطروحة، واطلع المجلس على ماتم إنجازه خلال السنوات الماضية، ومن ثم اتخذ عددا من القرارات، مقدما شكره إلى المجلس السابق على جهوده وإنجازاته البارزة, كما استعرض آخر المستجدات والتقارير المقدمة من إدارة الجمعية، والتأكيد على أهمية استثمار الدورة الحالية للمجلس الجديد لتحقيق نقلات نوعية وتطوير منظومة البرامج والمبادرات والمشاريع التي تواكب وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة في مجال تاريخ التراث السعودي والمحافظة عليه، إضافة إلى بحثه أهمية تعزيز ونقل المعرفة بالتراث، وبناء علاقات استراتيجية مع المنظمات الدولية لنقل وتعزيز أفضل التجارب في التراث السعودي.يذكر أن مجلس الإداراة انتخب مؤخرا بعد عقد الجمعية العمومية برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، والأستاذ بدر العساكر (نائبا للرئيس)، وعضوية كل من: صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي، صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، الدكتور أحمد الزيلعي، الدكتور سعد الراشد، الأستاذ سلطان البازعي، المهندس عادل المنديل، الدكتور عبدالعزيز السبيل.// انتهى //17:05ت م0206