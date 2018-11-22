كما غادر في معيته - أيده الله -، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ومعالي نائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.// انتهى //18:02ت م0237