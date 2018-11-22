وادي عمود 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنفذت جمعية البر الخيرية بمركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث, مشروع محطة لتحلية مياه الشرب خدمة لأهالي المركز والقرى التابعة له.وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية مسفر احمد السلمي، أن المحطة تنتج ٦٥ ألف لتر يوميا يستفيد منها ٧٥٠٠ فرد من أفراد الأسر التابعة للجمعية، إضافة لتأمين وايت لتوزيع المياه لمنازل الأرامل من المستفيدات .وبين أن المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تنفذها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالله القرعاوي الخيرية سعياً لتأمين المياه الصالحة للشرب بصفة مستمرة وغيرها من احتياجات الأسر المستفيدة ، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه .// انتهى //18:04ت م0238