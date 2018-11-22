الدائر 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسعقد رئيس اللجان التنظيمية ورؤساء اللجان وممثلو الأقسام بمهرجان البن السادس في محافظة الدائر اليوم, اجتماعًا, بموقع المهرجان الذي تنطلق فعاليته في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة سير العمل وتهيئة المكان وتذليل الصعوبات كافة للمضي قدمًا نحو إنجاز المهام في وقتها المحدد.وأوضح رئيس اللجان المنظمة مفرح بن مسعود المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن اللجان التنظيمية تحرص على ظهور فعاليات المهرجان بشكل مشرف يليق بالمناسبة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة الجودة في العمل وسرعة الإنجاز.وأشار المالكي إلى أن هذه النسخة ستكون مختلفة عن بقية النسخ بما يجعل من المهرجان منصة مؤثرة للتعريف بالبن وزراعته والوصول به للعالمية، وإظهار ما تزخر به محافظة الدائر من جوانب زراعية وسياحية مميزة.// انتهى //18:05ت م0240