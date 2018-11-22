جدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 مأطلق معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أمس، مركز التواصل الرقمي للهيئة، بحضور وكيل وزير الداخلية ومدير مركز التواصل الحكومي من وزارة الإعلام، ومندوب من وزارة التعليم ، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدير القيادة والسيطرة في مديرية الدفاع المدني .ويهدف إنشاء مركز التواصل الرقمي للتواصل مع الجمهور والإنتاج الإبداعي للمعلومات الأرصادية والبيئية ، إلى إيصال الرسالة الإعلامية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لكافة شرائح المجتمع ، بالاعتماد على الكفاءات المتميزة وأحدث التقنيات المتوفرة لنشر الوعي البيئي والأرصادي ، وتوثيق العمل الإبداعي للهيئة ، وإبراز جهود الهيئة ، كما يعمل المركز على الإنتاج اليومي من خلال تقديم نشرات الهيئة اليومية ، و إصدار التنبيهات والتحذيرات الجوية التوقعات الجوية ، و التعريف بالهيئة ودورها وخدماتها ، وتقديم الخدمات البيئية والأرصادية من خلال القنوات الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي ، وكذلك تقديم برامج توعية عن البيئة والأرصاد ودعم برامج المسؤولية المجتمعية.كما يعمل المركز على مدار الـ24 ساعة من خلال عدة أقسام متخصصة في إدارة حسابات الهيئة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى والتصاميم والإنتاج المرئي .// انتهى //18:15ت م0242