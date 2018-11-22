جيزان 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسزار منسوبات قسم التربية الخاصة بالكلية الجامعية في محافظة صبيا وطالباته اليوم, مركز التأهيل الشامل بجازان، وذلك ضمن خطة النشاط الطلابي.وتجول الوفد الزائر بين أقسام المركز، مطلعًا على أجنحة فئات الإعاقة المشتملة على ذوي الإعاقة العقلية الشديدة، وذوي الإعاقة العقلية المتوسطة، وذوي الشلل التوافقي البسيط، وذوي الشلل التوافقي الشديد، وذوي متلازمة داون.وتخللت الزيارة توزيع الهدايا من طالبات القسم على الأطفال, وذلك بمرافقة المشرفات بالمركز.// انتهى //18:17ت م0243