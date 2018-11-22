مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسشهد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم, توقيع اتفاقية تنفيذ برنامج "الدبلوم المهني لإدارة المطاعم والضيافة", بين معهد البحوث والدراسات الاستشارية وكلية إدارة الأعمال, وإحدى الشركات المختصة بالطعام, وفقًا لنظام التعلم المبني على العمل "التعليم التبادلي", بحضور مساعد مدير فرع مكة المكرمة ببنك التنمية الاجتماعية عبدالعزيز بن عبدالحميد بخاري، ومدير فرع مكة بصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد بن جميل ناقرو , وذلك ضمن مساعي الجامعة للعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 .وسيحصل الطالب من هذه الاتفاقية على تجربة تعليمية فريدة تسهم في إكسابه المعرفة داخل أروقة العمل والجامعة في ذات الوقت مما يحقق توجهات الجامعة ببناء جسور مستدامة مع السوق المحلي وأرباب العمل وتصميم برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة مما يدعم فرص العمل الطلاب.وثمَّن معالي مدير الجامعة الحراك الثقافي والتعليمي الذي يدعم دور الجامعة في إحداث الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية, مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي ضمن مساعي الجامعة للمضي قدمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:22ت م0245