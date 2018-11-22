الباحة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

رفع محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة, الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بمناسبة إزاحة الستار عن مشروع طريق الملك خالد " عقبة قلوة"، وإطلاق حركة السير للطريق الذي يربط محافظات السراة بالقطاع التهامي خصوصًا محافظة قلوة، بالإضافة الى ما تحظى به المحافظة والمراكز التابعة لها من دعم واهتمام من سموه في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس المحلي الاستثنائية للعام 1439- 1440هـ، بحضور جميع أعضاء المجلس من الأهالي والإدارات الحكومية بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وأكد محافظ بني حسن خلال الجلسة على توجيهات سمو أمير المنطقة حيال تلمس احتياجات المحافظة ومراكزها والقرى التابعة لها من خلال ما يقدم من خدمات سواء من البلدية أو الإدارات الخدمية الأخرى والحرص على إيصال هذه الخدمات إلى جميع الأهالي بالمحافظة ومراكزها، والعمل على إيجاد الحلول التي تواجه مشروعات المحافظة مع المقاول أو الجهات الحكومية.

ودعا الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد ومن منطلق المسؤولية المكلف بها كل عضو في المجلس حيال الرفع بكل ما يهم الأهالي بالمحافظة من مشروعات مستقبلية خدمية أو تنموية وفق دراسة واقعية ومبررات مقنعة لرفعها لمجلس المنطقة ومناقشتها.

بعد ذلك استعرض محافظ بني حسن وأعضاء المجلس جدول الأعمال المتضمن مناقشة المشروعات لكل فرع من الإدارات الحكومية بالمحافظة من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية, بالإضافة إلى الطرق والزراعة والمياه.

كما جرى استعراض بعض الموضوعات الأخرى ومنها التركيز على تأهيل المدرجات الزراعية والعمل على حصر عدد المزارعين، وإقامة ورش عمل لتعريفهم بما يقدمه فرع الزراعة من خدمات لهم بالمحافظة.

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18:26ت م

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