وادي الدواسر 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساحتفل النشاط الطلابي بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، بكشافة المحافظة لمرحلة الفتيان عند وصولهم اليوم لمطار المحافظة بعد أن حققوا المركز الرابع على مستوى المملكة في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان التي نظمتها وزارة التعليم واختتمت أمس في الأحساء بمشاركة 27 إدارة من إدارات التعليم بالمملكة المتأهلة للمنافسات .وأكد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم أن تحقيق ذلك الإنجاز يؤكد حسن الإعداد والتنفيذ الفعلي للنشاط الكشفي خاصة في المرحلة الأولى من المنافسات على المستوى المحلي، منوهاً بما حققه المشاركين من تميز عكس الصورة الحسنة والمميزة لأبناء المحافظة في هذه المنافسات المركزية ، مشيداً بالإمكانات والسبل التي سخرتها قيادة المدرسة لأبنائها الكشافة .// انتهى //18:32ت م0247