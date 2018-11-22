طريف 14 ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار طريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين.// انتهى //18:49ت م0248