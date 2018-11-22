حائل 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, جمعية الثقافة والفنون في مقرها بالمركز الثقافي، حيث كان في استقبال سموه مدير جمعية الثقافة والفنون بحائل خضير الشريهي ومدير المركز الثقافي عبدالسلام الجميل، وعدد من مشرفي لجان الجمعية .وأطلع سموه على الخدمات التي يقدمها المركز الثقافي وجمعية الثقافة والفنون، وتجول سموه في مكتبة الجمعية، والمرسم والاستديو وقاعات الورش والتدريب، وشاهد سموه عرضا لفيلم قصير من إنتاج الجمعية في مسرح المركز، ثم عرضت الجمعية فيلما تمثيليا.وعقب جولة سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز , اجتمع بمنسوبي الجمعية، وقدم شكره على الجهود المبذولة، وأكد على أن الثقافة والفنون من المكونات الرئيسية في برنامج التحول الوطني ويحظيان باهتمام خاص، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد بإذن الله نقلة نوعية في البرامج الثقافة والفنية، وأن وزارة الثقافة ممثلة في صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان حريصة على تقديم كل ما يخدم الساحة الثقافية والمثقفين والفنانين بمختلف المجالات الفنية.من جهته قدم مدير جمعية الثقافة والفنون بحائل, شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة حائل على زيارته، مؤكدا أن الزيارة محفز لتقديم المزيد من الجهد، ومثمنا للرؤية التي يتبناها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل وسمو نائبه لدعم الحركة الثقافية والفنية، وحرصهما على تذليل العقبات ونشر الوعي الثقافي والفني بالمجتمع .// انتهى //18:51ت م0250