الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستنطلق غدا الجمعة مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في مختلف صالات مناطق المملكة وذلك بإقامة ست مواجهات .وفي المجموعة الأولى يستضيف متصدر المجموعة فريق العرض نظيره فريق العلمين على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، فيما يحل فريق الجبلين ضيفاً على فريق الاتفاق في الدمام ، بينما يلتقي فريق الريان بفريق مصدة في حائل.ويحل فريق الخالدي ضيفاً على متصدر المجموعة الثانية فريق القادسية في الخبر، فيما يتقابل فريق الشعيب بفريق الثقبة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض ، وأخيراً يستضيف فريق رضوى نظيره فريق النهضة على صالة نادي المجد في ينبع .// انتهى //19:39ت م0265