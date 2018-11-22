رياضي / فوز حطين على الدرع في افتتاح الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
انطلقت اليوم الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد لحساب المجموعة الثانية جمع حطين مع الدرع على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.
وحقق حطين فوزًا على الدرع 4-0 ليرفع رصيده لـ 14 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الدرع عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.
وتقام غدًا الجمعة 9 لقاءات لحساب المجموعتين الأولى والثانية من المسابقة.
وفي المجموعة الأولى، يستقبل الحجاز ضيفه الرياض على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ويحتلّ الحجاز المرتبة السابعة برصيد 6 نقاط فيما الرياض يحتلّ المرتبة السادسة أيضاً برصيد 6 نقاط.
ويقام لقاء الغزوة والأخدود على ملعب نادي المجد في ينبع، الغزوة في المركز الثاني عشر من نقطتين بينما الأخدود في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.
وعلى ملعب نادي النجمة في عنيزة يلتقي التقدم مع ضيفه الصقور، ويأتي التقدم كرابعاً برصيد 10 نقاط في المقابل يأتي الصقور كثامناً برصيد 5 نقاط.
وضمن الجولة ذاتها، يحتضن ملعب إعداد القادة في العاصمة الرياض مواجهة المزاحمية والجندل، المزاحمية في المرتبة الخامسة برصيد 9 نقاط بينما الجندل في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة.
ويستضيف السد نظيره الساحل على ملعب نادي الشعلة في الخرج، ويأتي السد ثامناً برصيد 5 نقاط في حين الساحل ثالثاً برصيد 10 نقاط.
ويحتضن ملعب نادي الحزم في الرس لقاء الخلود والشرق، حيث يأتي الخلود كعاشراً برصيد 4 نقاط في حين يأتي الشرق كرابعاً برصيد 7 نقاط.
وفي الداودمي، يحلّ الثقبة ضيفاً على عفيف في لقاء يقام على ملعب نادي الدرع، عفيف في المرتبة الحادية عشر برصيد 4 نقاط ، بينما الثقبة في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة.
ويستضيف الجبيل نظيره الوطني على ملعبه في الجبيل، حيث يحلّ الجبيل تاسعاً برصيد 6 نقاط فيما الوطني يحلّ سابعاً أيضاً برصيد 6 نقاط.
وفي عرعر، يستقبل عرعر ضيفه وج على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد الرياضية، ويحتل عرعر المركز الثامن برصيد 6 نقاط ، في المقابل فريق وج في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.
وتختتم بعد غد السبت لقاءات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية من خلال مباراتين ، فعلى ملعب نادي الحزم في الرس يستضيف البكيرية نظيره الدرعية لحساب المجموعة الأولى، ويحتل البكيرية المرتبة الثانية برصيد 11 نقطة بينما الدرعية في المرتبة العاشرة برصيد 4 نقاط.
ويلتقي العربي والحائط على ملعب نادي النجمة في عنيزة لحساب المجموعة الثانية، ويأتي العربي سادساً برصيد 6 نقاط ، فيما الحائط خامساً برصيد 7 نقاط .
// انتهى //
19:40ت م
0267