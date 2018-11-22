الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد لحساب المجموعة الثانية جمع حطين مع الدرع على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.وحقق حطين فوزًا على الدرع 4-0 ليرفع رصيده لـ 14 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الدرع عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.وتقام غدًا الجمعة 9 لقاءات لحساب المجموعتين الأولى والثانية من المسابقة.وفي المجموعة الأولى، يستقبل الحجاز ضيفه الرياض على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ويحتلّ الحجاز المرتبة السابعة برصيد 6 نقاط فيما الرياض يحتلّ المرتبة السادسة أيضاً برصيد 6 نقاط.ويقام لقاء الغزوة والأخدود على ملعب نادي المجد في ينبع، الغزوة في المركز الثاني عشر من نقطتين بينما الأخدود في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.وعلى ملعب نادي النجمة في عنيزة يلتقي التقدم مع ضيفه الصقور، ويأتي التقدم كرابعاً برصيد 10 نقاط في المقابل يأتي الصقور كثامناً برصيد 5 نقاط.وضمن الجولة ذاتها، يحتضن ملعب إعداد القادة في العاصمة الرياض مواجهة المزاحمية والجندل، المزاحمية في المرتبة الخامسة برصيد 9 نقاط بينما الجندل في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة.ويستضيف السد نظيره الساحل على ملعب نادي الشعلة في الخرج، ويأتي السد ثامناً برصيد 5 نقاط في حين الساحل ثالثاً برصيد 10 نقاط.ويحتضن ملعب نادي الحزم في الرس لقاء الخلود والشرق، حيث يأتي الخلود كعاشراً برصيد 4 نقاط في حين يأتي الشرق كرابعاً برصيد 7 نقاط.وفي الداودمي، يحلّ الثقبة ضيفاً على عفيف في لقاء يقام على ملعب نادي الدرع، عفيف في المرتبة الحادية عشر برصيد 4 نقاط ، بينما الثقبة في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة.ويستضيف الجبيل نظيره الوطني على ملعبه في الجبيل، حيث يحلّ الجبيل تاسعاً برصيد 6 نقاط فيما الوطني يحلّ سابعاً أيضاً برصيد 6 نقاط.وفي عرعر، يستقبل عرعر ضيفه وج على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد الرياضية، ويحتل عرعر المركز الثامن برصيد 6 نقاط ، في المقابل فريق وج في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.وتختتم بعد غد السبت لقاءات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية من خلال مباراتين ، فعلى ملعب نادي الحزم في الرس يستضيف البكيرية نظيره الدرعية لحساب المجموعة الأولى، ويحتل البكيرية المرتبة الثانية برصيد 11 نقطة بينما الدرعية في المرتبة العاشرة برصيد 4 نقاط.ويلتقي العربي والحائط على ملعب نادي النجمة في عنيزة لحساب المجموعة الثانية، ويأتي العربي سادساً برصيد 6 نقاط ، فيما الحائط خامساً برصيد 7 نقاط .// انتهى //19:40ت م0267