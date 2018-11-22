الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسانطلقت أمس فعاليات مهرجان القريه السعودية "سامريات" في ملعب القولف بفندق الإنتركونتننتال, بمشاركه جمعية الثقافة والفنون, وعدد من الجمعيات الخيرية، إلى جانب بعض الفرق التطوعية, وأكثر من 40 أسرة منتجة.ويشتمل المهرجان على الخيام الشعبيه والتراثية التي تعرض الفنون المتنوعه من السامري، والربابة، والخبيتي وغيرها من الفنون الشعبية, بالإضافة إلي خيمه الألعاب الشعبية, والمسرح, وخيمة الراوي التي يتخذ منها الراوي والشاعر إبراهيم الغنام مكانًا لسرد قصص الأمثال الشعبية.وأوضح مدير المؤسسة المنظمة للمهرجان بدر النمشان, أن مهرجان "سامريات" الذي يستمر 11 يومًا يجمع بين التراث والحداثة بفكرة حجازية, إذ يشتمل على الفنون الشعبية المنوعة والأكلات الشعبية, بمشاركة 180 مشاركًا, بالإضافة الي البوثات المتنوعة من عطورات وإكسسوارات, إلى جانب المطاعم والمقاهي وألعاب الأطفال, والخيام والفنون المتنوعة.19:41ت م0268