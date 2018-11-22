مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثلة باللجنة العقارية اليوم, لقاءً مفتوحًا للتعريف بالهيئة العامة للعقار, بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للعقار للتخطيط الاستراتيجي ومكتب إدارة المشاريع المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، وعدد من أعضاء المجلس والمستثمرين العقاريين بمكة المكرمة.وأوضح نائب محافظ الهيئة العامة للعقار أن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار، كما استعرض خطتها والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ.وذكر أن الهيئة تعمل على عدة مبادرات ومشاريع من أهمها المنصة الوطنية للمؤشرات العقارية ومبادرة مركز التحكيم العقاري، ومبادرة تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة مكاتب خبراء النزاعات العقارية، ومشروع تحديث لائحة تنظيم أنشطة المكاتب العقارية، ومشروع التسجيل العيني للعقار.وقال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي: إن الغرفة التجارية تتطلع إلى بناء شراكات وثيقة مع الهيئة العامة للعقار، لبلورة أوجه التعاون وسن قوانين تعالج المشكلات التي تواجه القطاع والشركات والمطورين العقاريين، وتبني برامج تأهيل وتدريب للكوادر، والمساهمة في توطين الوظائف العقارية.من جهته أكد عضو مجلس الإدارة بغرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة العقارية المهندس أنس صيرفي، أن القطاع العقاري يواجه تحديات خلال الفترة الحالية، مبينا أن القطاع في أمس الحاجة إلى مظلة ـ الهيئة العامة للعقار ـ للارتقاء بالخدمات التي تسهم في تنمية هذا القطاع الذي يمثل أولوية اهتمامات المواطنين.وأفاد أن العقار أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، ويعد الاهتمام بالقطاع ومعالجة مشكلاته الطارئة جزء من الحفاظ على المدخرات العامة والخاصة، وهو مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الهيئة والجهات الأخرى المعنية.بدوره أوضح عضو مجلس الإدارة بغرفة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة العقارية المهندس معن حريري أن غرفة مكة تهدف لتكون جزء من حل في ما يخص القضايا العقارية في العاصمة المقدسة بشكل خاص وفي أرجاء المملكة بشكل عام، وستتعاون مع الهيئة في شتى المجالات التي تسهم في تطوير القطاع ليتواكب مع تطلعات القيادة وفق رؤية 2030.// انتهى //19:41ت م0269