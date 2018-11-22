الكويت 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت أمس, ورشة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون.وتناولت الورشة مناقشة أهم النقاط المتعلقة بتنفيذ خطة الاستراتيجية والمتمثلة في تحديد الفترة المحددة لتنفيذ خطة الاستراتيجية، وترشيح المنسقين والمساندين المعنيين بالمتابعة من قبل اللجان الفنية, كما تم مناقشة المعوقات والتحديات التي تعيق تنفيذ الخطة، وتحديد موعد البدء في تطبيق الخطة الاستراتيجية، وتحديث الخطط التشغيلية الاستراتيجية.حضر الورشة أعضاء لجنة الرياضة للجميع، وأعضاء اللجنة الإعلامية، ولجنة بيوت الشباب.// انتهى //19:43ت م0270