الخرطوم 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسالتقت الوكيل المساعد للشؤون السياسية والتعاون الدولي، بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد بمكتبها اليوم، المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت.وتطرق الجانبان لأهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وجهود السودان نحو تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان.وأعرب المبعوث البريطاني عن تقديره للجهود التي بذلها السودان في الدفع بمسيرة السلام بجنوب السودان، مشيرًا للبيان الذي تقدمت به دول الترويكا أمام الدورة غير العادية رقم 66 للمجلس الوزاري للإيقاد الذي عقد مؤخرا بأديس أبابا، وإشادته بالاستقرار والتحسن النسبي للأوضاع بجنوب السودان، كما أكد دعم بلاده لمقررات اتفاقية السلام المنشطة بالتنسيق مع الإيقاد والاتحاد الإفريقي وحث المجتمع الدولي والأطراف الموقعة على الاتفاقية للالتزام بتنفيذ ما تضمنته هذه المقررات.من جانبها، أوضحت الوكيل المساعد أن السودان يتوقع أن تكون هنالك آثارًا إيجابية على العلاقات الثنائية بين البلدين لنجاحه في قيادة مساعي تحقيق السلام في جنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بمسار تنفيذ اتفاقيات التعاون والتوصل لتسوية سلمية في المنطقتين وحل قضية أبيي.// انتهى //19:43ت م0271