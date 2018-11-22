حفر الباطن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستستضيف جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن يوم غد ملتقى عناية الثاني لأندية وأبناء جمعيات الأيتام من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وعلى مدى يومين.ويهدف الملتقى لتهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي الجمعيات في مختلف المناطق، وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد والمؤسسات بشكل عملي يتناسب مع توجهات سوق العمل ، عبر ما يُقدم من برامج ومشاريع منوعة تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.الجدير بالذكر أن الملتقى يضم أكثر من 40 جهة مابين جمعيات مشاركة ومؤسسات مانحة وأندية طلابية يتلقى فيه المشاركون البرامج التدريبية والتطويرية بالإضافة للأنشطة والفعاليات والبرامج الطلابية.// انتهى //20:07ت م0274