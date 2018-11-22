الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم التي تشهد مواجهة واحدة تجمع الطائي بالاتحاد.وسيحل فريق الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط ضيفًا على الطائي الذي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط وذلك على ملعب نادي الطائي .وتستكمل مباريات الجولة بعد غد السبت بست مواجهات تجمع الاتفاق والأنصار، والهلال والرائد، والشباب والقادسية، والوحدة وأحد، والأهلي والتعاون، والنصر والفتح.ويُلاقي الاتفاق فريق الأنصار في المباراة المقرر لها أن تكون على الملعب الرديف بنادي الاتفاق، وسيدخل أصحاب الأرض برصيد 4 نقاط في المركز الثامن، فيما يحمل الضيوف 5 نقاط في المركز السادس.ويواجه الهلال فريق الرائد على ملعب الأول، والهلال لديه 6 نقاط في المركز الرابع، فيما يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.ويستضيف الشباب نظيره القادسية في اللقاء الذي سيقام على أرض ملعب نادي الشباب، ويحتل القادسية المركز التاسع برصيد 3 نقاط، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثالث برصيد 6 نقاط .ويلتقي الوحدة مع أحد على ملعب نادي الوحدة بمكة المكرمة، ويملك الوحدة في جعبته نقطتان في المركز الحادي عشر، فيما يحتل أحد المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط.ويحل التعاون ضيفًا على الأهلي في المواجهة التي ستدور أحداثها على ملعب النادي الأهلي، ويحتل التعاون المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، في الوقت الذي يحتل الأهلي المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.ويواجه النصر فريق الفتح على ملعب الأول ، ويحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفتح المركز الرابع عشر بدون أي رصيد من النقاط .// انتهى //20:27ت م0277