عام / خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض عقب زيارته لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين ودشن وافتتح عدداً من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم إلى الرياض، عقب زيارته - أيده الله - لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.
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20:28ت م
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