الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسوصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم إلى الرياض، عقب زيارته - أيده الله - لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.// يتبع //20:28ت م0278