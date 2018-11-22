إسلام آباد 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأكدت باكستان التزامها بدعم القضيتين الفلسطينية والكشميرية والاستمرار في إبراز القضيتين على المستوى الدولي.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم أن باكستان ستواصل الوقوف مع الشعبين الفلسطيني والكشميري ولن تتردد في إثارة انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعبين على المستوى الدولي.// انتهى //21:03ت م0282