أبوظبي 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستأهل فريق الوصل الإماراتي إلى دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية)،رغم تعادله مع ضيفه الأهلي المصري بهدف لكل منهما اليوم في إياب دور الـ 16 للمسابقة .واستفاد الفريق الإماراتي من تعادله ذهابا 2 - 2 على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية المصرية، ليظفر ببطاقة التأهل للدور المقبل ، مستفيداً من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.وبادر وليد سليمان بالتسجيل للأهلي في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل أوه بان سوك للوصل في الدقيقة 82 .// انتهى //21:06ت م0284