الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستقام غدًا الجمعة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا التي تشهد سبع مباريات تجمع الاتفاق والجيل، والقادسية والخليج، والفتح والنصر ، وهجر والباطن، والهلال والاتحاد، والشباب والتسامح، والوحدة والأهلي.وسيواجه الاتفاق نظيره الجيل على الملعب الرديف بنادي الاتفاق، وسيدخل أصحاب الأرض المباراة ولديهم 11 نقطة في المركز السابع، فيما يحتل الجيل المركز الثامن برصيد 10 نقاط.ويواجه القادسية الخليج على ملعب نادي القادسية حيث جمع الضيوف 5 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما يحتل القادسية المركز الثاني عشر بنفس الرصيد.ويلاقي الفتح نظيره النصر على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي حيث يحتل النصر المركز الثاني في لائحة الترتيب برصيد 21 نقطة، في الوقت الذي يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 7 نقاط.ويحل الباطن ضيفًا على هجر في المباراة التي يحتضنها ملعب نادي الباطن، ويحتل هجر المركز التاسع برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الباطن المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.ويخوض الهلال مباراة أمام الاتحاد على ملعب نادي الهلال، ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 16 نقطة.ويلتقي الشباب والتسامح على ملعب نادي الشباب حيث يملك أصحاب الأرض 12 نقطة في المركز السادس، فيما يحتل التسامح المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.ويواجه الأهلي فريق الوحدة، على ملعب الأخير في مكة المكرمة، وجمع الأهلي 22 يحتل بهم المركز الأول، فيما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 14 نقطة.// انتهى //21:15ت م0287