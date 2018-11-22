رياضي / فوز الوحدة وتعادل الحزم والفيحاء في افتتاح الجولة الـعاشرة بدوري الأمير محمد بن سلمان
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
تعادل فريق الفيحاء مع الحزم بهدف لكل منهما اليوم في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وافتتح النتيجة للفيحاء اللاعب روني فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك رودلفوا الميدا التعادل للحزم في الدقيقة 62 ، ليرتفع رصيد الفيحاء لـ 11 نقطة في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد الحزم لـ 10 نقاط في المركز الحادي عشر .
وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع حقق الوحدة فوزًا على الباطن بهدف دون رد سجله اللاعب تيسير الجاسم في الدقيقة 22 ، ليرتفع رصيد الوحدة لـ 18 نقطة في المركز الرابع ، فيما توقف رصيد الباطن عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر .
وتستأنف مباريات الجولة غدا الجمعة بمباراتين تجمع الأولى القادسية والرائد على ملعب الأمير سعود بن جلوي، حيث يحتل القادسية المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط ، مقابل 8 نقاط للرائد الثاني عشر .
وفي الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد يواجه النصر (الوصيف) بـ 22 نقطة مع ضيفه الشباب (الخامس) برصيد 16 نقطة .
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21:17ت م
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