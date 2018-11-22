الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستعادل فريق الفيحاء مع الحزم بهدف لكل منهما اليوم في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح النتيجة للفيحاء اللاعب روني فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك رودلفوا الميدا التعادل للحزم في الدقيقة 62 ، ليرتفع رصيد الفيحاء لـ 11 نقطة في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد الحزم لـ 10 نقاط في المركز الحادي عشر .وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع حقق الوحدة فوزًا على الباطن بهدف دون رد سجله اللاعب تيسير الجاسم في الدقيقة 22 ، ليرتفع رصيد الوحدة لـ 18 نقطة في المركز الرابع ، فيما توقف رصيد الباطن عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر .وتستأنف مباريات الجولة غدا الجمعة بمباراتين تجمع الأولى القادسية والرائد على ملعب الأمير سعود بن جلوي، حيث يحتل القادسية المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط ، مقابل 8 نقاط للرائد الثاني عشر .وفي الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد يواجه النصر (الوصيف) بـ 22 نقطة مع ضيفه الشباب (الخامس) برصيد 16 نقطة .// انتهى //21:17ت م0288