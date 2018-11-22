الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسواصل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا تدريباته اليومية في معسكره الحالي بجمهورية مصر العربية الذي يمثل المرحلة الرابعة من البرنامج التحضيري لتصفيات غرب آسيا المقبلة التي ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل.وأدى اللاعبون تدريباتهم على صالة مجمع تراك الرياضي تحت إشراف المدرب مبارك الشهراني الذي ركز على رفع المعدل اللياقي والبدني، ثم قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتم تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية التي تركزت على كيفية بناء الهجمات السريعة باستخدام خاصية (power play).واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة ، فيما خضع اللاعب فهد الرديني لتدريبات لياقية خاصة برفقة مدرب اللياقة عبدالله المهيدب.// انتهى //21:17ت م0289