عدن 14 ربيع أول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسدعا وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، اليوم، إلى ضرورة كشف جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية.وأشار -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- إلى أن مليشيا الانقلاب مستمرة في عملية الانتهاكات والاختفاء والاعتقال القسري وتجنيد الأطفال.ولفت النظر إلى أن المليشيات تقوم باحتجاز المواطنين كرهائن، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الحقوقي في كشف جرائم وانتهاكات الحوثيين وفضحها.// انتهى //21:18ت م0290