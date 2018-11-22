الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستنظم وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 /11 /2018م ملتقى التقنية في حياة الصم وضعاف السمع برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وذلك بمقر الهيئة الرئيس في حي النخيل بمدينة الرياض الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص.وستطلق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الملتقى بالشراكة مع جامعة الملك سعود، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وشركة مايكروسوفت، وشركة علم، وشركة هواوي، عدة مبادرات تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين جميع أفراد المجتمع خاصة ذوي الهمم.ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الراغبين في حضور الملتقى إلى التسجيل عبر زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (www.citc.gov.sa) .// انتهى //21:20ت م0291