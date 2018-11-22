جدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم لحالة الطقس في منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .وتضمن التنبيه محافظة جدة ورابغ وثول والشعيبة والمجيرمة والليث والأجزاء المجاورة لها، تبدأ الساعة 12 من مساء اليوم وتستمر إلى الساعة 12 ظهر يوم غد الجمعة .// انتهى //21:43ت م0292