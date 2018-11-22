رياضي / نتائج مباريات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
عمّان 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
تغلب فريق الحسين إربد على ضيفه الأهلي بهدف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الحسن الدولي ، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.
ورفع الحسين إربد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.
وفي المباراة الثانية ، فاز العقبة على ضيفه الصريح بهدفين دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في مدينة العقبة ، ليرفع العقبة رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة في المركز السابع ، فيما تجمد رصيد الصريح عند 6 نقاط في المركز العاشر على سلم الترتيب.
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