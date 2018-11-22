الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسكشفت وزارة الإسكان أنها خصصت 10.223 خيارًا سكنيًا وتمويليًا للمستفيدين في منطقة الحدود الشمالية، وذلك في برنامج "سكني" منذ انطلاقه العام الماضي وحتى الدفعة الحادية عشر منتصف الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في تلبية احتياج سكان المنطقة من المواطنين والمواطنات المدرجين على قوائم الوزارة.وأوضحت الوزارة أن المشاريع تشمل الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي المطورة، من بينها 4 مشاريع دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية، بمبلغ يتجاوز 690 مليون ريال، منها مشروعان سكنيان وآخران لتطوير الأراضي الوزارية، حيث يوفّر "إسكان عرعر" 254 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل، فيما يتيح مشروع "إسكان رفحاء" 328 وحدة سكنية جاهزة .وتتميز هذه المشاريع بتكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء، وأرصفة وإنارة، وصرف صحي، كما أنها تمتاز بوجود المساجد، والمرافق العامة من مسطحات خضراء وحدائق، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية الخدمية لإنشاء المراكز الصحية والمدارس والمراكز الأخرى بحسب متطلبات كل مشروع.وبينت الوزارة أنها قد خصصت في الدفعات السابقة من برنامج "سكني 924 وحدةً سكنيةً جاهزةً تتوزع في مشروعات وزارة الإسكان التي تشمل معظم محافظات المنطقة، إضافة إلى 714 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، كما خَصص البرنامج 4740 قرضًا عقاريًا مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.وأشارت إلى أن برنامج "سكني" قد قدم 3234 أرضًا مجانيةً تتوزع في مختلف مراكز منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها، مبينة أن هذا الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم، كما أن البرنامج يتيح المواطنين كافة فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو "البناء الذاتي" لمن يمتلكون أراضي خاصة، ومن ثَم الحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.وحول المشروعات السكنية التي توفرها الوزارة في منطقة الحدود الشمالية يبرز مشروع "إسكان عرعر" الذي يحوي 254 فيلا جاهزة مكونة من طابقين على مساحة 500م2، كما يوفر 722 قطعة أرض مطورة، كما أنشأت الوزارة مشروع "إسكان رفحاء" الذي يضم 328 فيلا جاهزة مكونة من طابقين على مساحة 500م2، بالإضافة إلى 104 قطعة أرض مطورة، إضافة إلى مشروع "إسكان طريف" الذي وفر 342 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، وتتميز هذه المشروعات بتكامل البنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة التي تحتويها كالمسطحات الخضراء، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية. كما توفر مساجد وجوامع، بالإضافة الى عدد من الحدائق العامة وملاعب الأطفال، والمرافق التجارية.وبالإضافة إلى مشروعات الوحدات الجاهزة، كانت وزارة الإسكان أعلنت خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" عن إتاحة مشروع للوحدات السكنية تحت الإنشاء في مدينة عرعر، حيث يوفر مشروع "مكارم عرعر" 383 فيلا سكنية تحت الإنشاء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، تتميز بتعدد التصاميم والنماذج، وبأسعار تبدأ من 436 ألف ريال.// انتهى //22:00ت م0296