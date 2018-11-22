الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأكد القائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الأستاذ سعود بن فهد السويلم أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين قادة البلدين والشعبين الشقيقين، ووحدة الهدف والمصير، وتعزز ما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم وتطور في مختلف المجالات.وقال الأستاذ السويلم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : " إن هذه الزيارة تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وما تواجهه من تدخلات أجنبية تهدد أمن المنطقة واستقرارها " ، مؤكدا أن البلدين يعملان على السعي لأمن المنطقة واستقرارها، ومكافحة الإرهاب والتطرف بالتشاور والتنسيق المستمر بين القادة في البلدين الشقيقين.// انتهى //23:13ت م0324