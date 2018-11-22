الدوادمي 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستفقد محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين أمس مركز عرجاء التابع لمحافظة الدوادمي، يرافقه رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل الشهري.وبحث المحافظ خلال الزيارة مع رئيس مركز عرجاء منصور بن حنيف الحبيل- الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التي يحتاجها المركز، كما تم الوقوف ميدانيًا على عدد من المشروعات المنفذة حاليًا كساحة البلدية الرياضية، ومكتب الخدمات البلدية، ومناقشة إعادة تأهيل الطريق الرئيس بالمركز، وإنشاء سوق للمواشي بجوار المسلخ الحالي.وفي ختام الزيارة، أوضح آل حسين أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولاته التفقدية للمراكز التابعة للمحافظة، بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتلمس احتياجات المواطنين، والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل متطلباتهم التنموية وتحقيقها.// انتهى //23:27ت م0326