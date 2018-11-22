جيزان 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس‏‎وصف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، المرشدين الطلابيين ، بأنهم بمثابة أطباء السلوك والحركة الإيجابية بالميدان التربوي ، مشيرًا إلى أن التطلعات والآمال الكبيرة معقودة عليهم لتعزيز السلوك وزرع القيم النبيلة وإكساب الطلاب والطالبات المعارف والمهارات.جاء ذلك خلال رعايته أمس ، للملتقى الإرشادي للمرشدين الطلابيين بالصالات الذهبية بمقر الإدارة في مدينة جيزان .ورأى الدكتور الأحوس أن لكل مؤسسة تعليمية أهدافًا ثلاثة تتلخص في تعليم الطلاب والطالبات معرفيًا، وإكسابهم الجوانب التربوية والأخلاقية، ومساعدتهم على التعامل مع الناس، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون وتكاتف جميع من يعملون في المؤسسات التعليمية، منوهًا أن للمرشدين ​​دورًا كبيرًا في رفع التحصيل العلمي لدى الطالب والطالبة بمؤشرات ومحكات يتم قياسها داخل الميدان التربوي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يقدمها المرشدون والمرشدات بالمدارس.من جانبها، أشادت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم ، بجهود إدارة التوجيه والإرشاد وما تقدمه من جهود ملموسة اتضح أثرها في الميدان التربوي، مبينةً أن دور المرشدة الطلابية كبير في المدرسة من خلال زرع القيم التربوية وتعزيز السلوك الإيجابي ، مقدمةً شكرها لمدير عام التعليم بمنطقة جازان على حرصه على الالتقاء بجميع العاملين بالميدان التربوي وعلى تطوير العمل وتبادل الخبرات لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات بالمدارس .وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الإداري يحيى شويهي: أن الملتقى قدم أوراق عمل مختلفة تحكي تجارب ميدانية معززة للسلوك الإيجابي، قدمها عدد من المشرفين التربويين من جميع مكاتب التعليم بالمنطقة، بالإضافة إلى تكريم المشاركين والداعمين لفعاليات الملتقى.//انتهى//23:28ت م0327