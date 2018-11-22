وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الملكي السعودي، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بمقدم سمو ولي العهد .وصافح سمو ولي العهد كبار مستقبليه أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية .كما صافح سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد .وقد كان في استقبال سمو ولي العهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي ، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.كما كان في استقبال سموه معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي ، ومعالي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي ، ومعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني عبدالرحمن بن محمد العويس، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ومعالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ومعالي وزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ومعالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، ومعالي وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، ومعالي وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، ومعالي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ومعالي وزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي وزيرة دولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، ومعالي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي وزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ومعالي وزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، ومعالي الأمين العام للمجلس التنفيذي – أبوظبي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومعالي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي اللواء محمد خلفان الرميثي، ومعالي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي رياض عبدالرحمن المبارك، ومعالي رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، ومعالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي سيف محمد الهاجري، ومعالي رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي محمد خليفة المبارك، وسعادة نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وسعادة وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن مبارك المزروعي وسعادة مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي جبر محمد غانم السويدي.// يتبع //23:44ت م0329