الأفلاج 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسعقد محافظ الأفلاج تركي الهزاني اليوم الاجتماع الأول برؤساء المراكز بالمحافظة لمناقشة أهمية تفعيل دورهم في مراقبة ممتلكات الدولة ومنع التعدي على الأراضي ومجاري الأودية ، مؤكداً على ضرورة متابعة العمل وسرعة إنجاز الأعمال .وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من محافظ الأفلاج أكد خلالها على العمل والحرص على مرافق الدولة وتلمس احتياجات المواطن وتلبيتها .وناقش الهزاني خلال لقائه بقاعة الاجتماعات بالمحافظة مع 32 من رؤساء مراكز المحافظة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والإبلاغ عن أي إحداثات تقع في المراكز كل في نطاق إشرافه الإداري أولاً بأول ومنع التعدي على الأراضي الحكومية والمرافق العامة .وأهاب الهزاني خلال الاجتماع على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الوحد والوقوف ضد أي مخالفة نظامية لمنع أي ظاهرة سلبية .واختتم الاجتماع بتأكيد محافظ الأفلاج على رؤساء المراكز التقيد بالالتزام والتواجد في مراكزهم ومتابعة سير العمل والموظفين وسرعة إنجاز الأعمال وعدم التأخر في رفع الإفادات المطلوبة .// انتهى //23:50ت م0333