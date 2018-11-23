عدن 14 ربيع أول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسجدد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، استمرار انتهاكات المليشيات الانقلابية بحق المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.وقال، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إن هذه الانتهاكات بحاجة إلى مواقف دولية حازمة وصارمة، لمنعها ومحاسبتها عن الانتهاكات كافة التي تمارسها في حق العمل الإغاثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتي كان آخرها زراعة الألغام في مخازن برنامج الأغذية العالمي.وأضاف فتح أن الحكومة ترحب بعمل المنظمات الإغاثية كافية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني وتعمل على تقديم كل الدعم والتسهيلات لعملها.// انتهى //00:12ت م0337