الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساختتم أمس في ثول, معرض برنامج "تقدّم" لتسريع المشروعات والأعمال الناشئة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".وعرض المرشحون النهائيون مشروعاتهم وأعمالهم للفوز بالتمويل اللازم لمواصلة مشروعاتهم، فمن بين 13 شركة فازت 6 شركات بدعم 600000 دولار نصيب كل شركة منها 100000 دولار، وكانت في طليعة الشركات الناشئة الفائزة شركة إيداما للحلول العضوية التي تقدم مبادرات علمية للتخلص المستدام من النفايات وتوفير المياه وهي الشركة التي تمثلها السيدة السعودية كنانة دحلان بالإضافة إلى مساعدين آخرين.وفازت خمس شركات أخرى هي "ستيديا" التي تقدم نظامًا للتحكم بكمية استهلاك الكهرباء في الأجهزة المنزلية، وشركة إيريس وتقنيتها لتحويل أي نافذة زجاجية إلى ألواح شمسية لإنتاج الطاقة، ثم شركة أوياسيس وعملها في تطوير نظام إضاءة موفر للطاقة باستخدام تقنية الليزر يمكن استخدامه في الزراعة في الأماكن المغلقة، فضلًا عن شركة فيثوس التي حددت مهمتها في مراقبة ورصد البحار العميقة، وكذلك شركة "واياكيت" التي تنتج رذاذ غسيل فوري يمكنه إزالة البقع والروائح من على الملابس باستخدام تقنية حيوية حاصلة على براءة اختراع لتتحلل الجزيئات التي تسبب الروائح الكريهة.وكان البرنامج قد انطلق أول مرة في عام 2016، ونجح في إطلاق أكثر من 25 مشروعًا للشركات الناشئة وقدّم منحًا بقيمة 4.5 مليون ريال سعودي (1.2 مليون دولار)، كتمويل مبدئي بالتعاون مع بنك ساب. حيث تحصل الشركات الناشئة المقبولة على ما يصل إلى 75 ألف ريال سعودي (20 ألف دولار أمريكي) في تمويل مبدئي تقدّمه ساب، وعلى مساحات عمل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. ويعتبر تقدّم برنامج تسريع المشروعات الوحيد المتعدد الجامعات في الشرق الأوسط.ويهدف البرنامج إلى تسريع ومساندة رواد الأعمال وأفكارهم ونماذجهم في مرحلة مبكرة ثم تحويلها إلى شركات ناشئة جديدة ذات إمكانات عالية في مجال التقنيات والصناعات، والرعاية الصحية، والبيولوجيا الحاسوبية، والمواد الجديدة، وإنترنت الأشياء، والبرمجيات. وتأتي هذه المبادرة كجزء من المسؤولية الاجتماعية (CSR) لبنك ساب في جميع أنحاء المملكة.ويمكن للمستثمرين الدخول في المشروعات وتبنيها من خلال دعمها وتقديم مايلزم لنجاحها بعد المناقشات والمفاوضات مع المتقدمين، كما تقدم كاوست كل ما يلزم لذلك مثل المواد والعلاقات والأجهزة اللازمة وغير ذلك.مما يذكر أن عدد رواد الأعمال المشاركين في المجموعة الثانية للبرنامج 80 مؤسسًا من 24 فريقًا قدموا من 11 جامعة سعودية. وبلغ عدد السيدات المشاركات 24 سيدة (شكلن 30% من المشاركين) ، فيما تنوعت مجالات الشركات الناشئة المشاركة بين تقنيات الطاقة، والتقنيات الدقيقة، والتقنية الحيوية، والتقنيات الزراعية، والتقنيات الضوئية، والتجارة الإلكترونية، وتقنية الروبوتات، والأمن السيبراني، والصناعات الفنية وغيرها.// انتهى //00:21ت م0339