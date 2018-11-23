عدن 14 ربيع أول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، اليوم، في قصف مليشيا الحوثي الانقلابية سوقًا شعبيًا ومنازل سكنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن سكان محليين قولهم إن القصف المدفعي العشوائي أدى إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، في حي منظر التابع لمديرية الحوك جنوب الحديدة.وأفاد السكان أن المليشيا دأبت على استهداف المنازل والأسواق العامة والمساجد بشكل عشوائي وشبه يومي، الأمر الذي زرع حالة من الخوف والذعر بين أوساط النساء والأطفال الأبرياء.وخلّف القصف العشوائي، وفق السكان، دمارًا كبيرًا بالمنازل والممتلكات، إضافة إلى تشريد عشرات الأسر من منازلها.// انتهى //01:39ت م0343