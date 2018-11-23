الكويت 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستوقعت الأرصاد الجوية في الكويت استمرار الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي تشهدها البلاد حاليًا حتى ساعات صباح الجمعة.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني ياسر البلوشي قوله: إنه من المتوقع مع ساعات ظهر الجمعة أن تزداد كميات السحب والأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مضيفًا أن خرائط الطقس تشير إلى حالة من عدم الاستقرار والتي تستمر حتى يوم الأحد على أن تخف تدريجيًا الاثنين المقبل.// انتهى //04:46ت م0345